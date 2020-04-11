Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.04.2020

BTC/USD

6894.58

ETH/USD

159.71

LTC/USD

42.58

НБУ 11.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Прогноз погоды на 11 апреля: в Украину ворвалась настоящая весна
НОВОСТИ Все новости

Прогноз погоды на 11 апреля: в Украину ворвалась настоящая весна

11 апреля в Украине будет тепло и преимущественно без осадков

сегодня, 08:58
Автор:

• Татьяна Веремеева

Прогноз погоды на 11 апреля: в Украину ворвалась настоящая весна

Сегодня, 11 апреля, в Украине без осадков, лишь в восточных и Запорожской областях ночью пройдет небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 9-14 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют 1-6 градусов тепла. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Самая теплая погода сегодня ожидается в Закарпатской области, там столбики термометров сегодня поднимутся до +16…+18 градусов. Холоднее всего сегодня будет в Сумской и Харьковской областях, там столбики термометров 11 апреля поднимутся до +9…+11 градусов.

Ночью холоднее всего будет в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях, там столбики термометров опустятся до -3 градусов.

Ранее "Комментарии" писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции.

Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...