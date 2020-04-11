Прогноз погоды на 11 апреля: в Украину ворвалась настоящая весна

Сегодня, 11 апреля, в Украине без осадков, лишь в восточных и Запорожской областях ночью пройдет небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 9-14 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют 1-6 градусов тепла. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.



Самая теплая погода сегодня ожидается в Закарпатской области, там столбики термометров сегодня поднимутся до +16…+18 градусов. Холоднее всего сегодня будет в Сумской и Харьковской областях, там столбики термометров 11 апреля поднимутся до +9…+11 градусов.

Ночью холоднее всего будет в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях, там столбики термометров опустятся до -3 градусов.

Ранее "Комментарии" писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции.

Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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