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Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся снег и морозы

Сегодня, 13 апреля, в Украине ожидается теплая и солнечная погода, но завтра синоптики обещают похолодание

сегодня, 06:35 569
Автор:

• Елена Волкова

Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся снег и морозы

После прохладных выходных в Украине наступило потепление: сегодня воздух в некоторых областях прогреется до +22 градусов. Впрочем, столь высокие отметки на градусниках продержатся всего сутки.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, максимум этого дня ожидается в Ужгороде, Хмельницком и Виннице. На градус ниже - 21 тепла - обещают во Львове, Тернополе, а также Ивано-Франковске. Практически во всех западных регионах пройдет небольшой дождь. Тем временем в Киеве будет сухо и тепло - до 20 градусов тепла, как и в Черкассах и Николаеве. До +19-ти ожидается в Сумах, Полтаве и Кропивницком, +14…+16 - в Донецке и Луганске. Прохладнее всего будет в Одессе: +13…+15 тепла.

Уже грядущей ночью в Киеве температура будет колебаться от +4-х до +6 градусов, и днем не потеплеет. Более того, синоптики прогнозируют снег с дождем. А в ночь со вторника на среду ожидаются заморозки.

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Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


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Источник: comments.ua
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