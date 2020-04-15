В Украине перенесли весенний призыв: названа дата

В Украине весенний призыв в армию на срочную службу из-за карантина перенесли с апреля-июня на май-июль. Решение об отсрочке призыва было принято сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

Так, Кабмин внес изменения в принятое ранее правительственное распоряжение №179 "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле-июне 2020 года". Временные рамки были заменены на май-июль.

Напомним, Зеленский не отменил, а перенес весенний призыв в армию из-за коронавируса. Глава государства подписал отсрочку военного призыва из-за пандемии на месяц вперед. Однако коронавирус Covid-19 активно распространяется по всему миру и постепенно охватывает Украину, поэтому как общенациональный карантин, так и призыв могут снова продлить или перенести.

Ранее порталу "Комментарии" стало известно, планируют ли перенести сроки увольнения военнослужащих-срочников из-за карантина. Так, в Министерстве обороны Украины сообщили, когда уволят срочников в запас и начнут очередной призыв.

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