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Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня

Согласно прогнозу погоды от гидрометцентра, завтра в Украине снова похолодает

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня

После вчерашнего ухудшения погоды в Украине немного потеплеет. По информации гидрометцентра, воздух в  некоторых регионах прогреется до +21 градуса.


Так, максимальные отметки ожидаются в Ужгороде и Николаеве. До +18-ти будет в  Ивано-Франковске и Черновцах, +14…+16 градусов обещают во Львове, Луцке, Тернополе, Луганске, Черкассах. До 15-ти тепла прогнозируют в Харькове и Полтаве, на градус меньше - в Киеве. Прохладнее всего 17 апреля будет в Сумах, где температура составит всего +10…+12 градусов.

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Завтра в Украине снова похолодает: в среднем, температура составит от +8-ми до +12-ти градусов тепла, а в воскресенье ожидаются дожди.


Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


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Источник: https://comments.ua/
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