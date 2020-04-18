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Прогноз погоды на 18 апреля: какая погода сегодня ожидает украинцев

В Украине сегодня ожидается весенняя теплая погода

сегодня, 08:00
Автор:

• Татьяна Веремеева

Прогноз погоды на 18 апреля: какая погода сегодня ожидает украинцев

Сегодня, 18 апреля, в Украине без осадков, лишь в южных областях местами ночью пройдет небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 9-14 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют 1-6 градусов тепла. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Самая теплая погода сегодня ожидается в Закарпатской области, там столбики термометров сегодня поднимутся до +17…+19 градусов. Холоднее всего сегодня будет в Киевской, Черниговской и Сумской областях, там столбики термометров 18 апреля поднимутся до +10…+12 градусов.

Ночью холоднее всего будет в Черниговской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Львовской областях, там столбики термометров опустятся до -3 градусов.

Ранее "Комментарии" писали о том, что сегодня, 18 апреля, ожидает разные знаки зодиака.

Также мы писали, что при выборе супруги мужчина руководствуется не только внешними данными, но и многими другими критериями, которые важны для него. Психологи назвали несколько качеств, которые мужчины чаще всего ищут в будущей жене.


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