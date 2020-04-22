Испанию закроют для туристов еще на год

В Испании объявили о том, что не планируют возобновлять туристическую деятельность в стране до конца 2020 года. Такие меры приняли в связи с пандемией: на данный момент в Испании официально подтверждено более 200 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом передает Deutsche Welle.

Согласно официальной информации испанских властей, иностранные отдыхающие смогут посетить курорты Испании только через год. По словам министра труда Испании Йоланды Диас, план правительства по поэтапному выводу экономики страны из карантина не учитывает открытие турсектора для иностранцев до конца года.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что до конца недели правительство Италии расскажет о планах по постепенному ослаблению карантина и восстановлению страны. Его планируют ослабить уже 4 мая.

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