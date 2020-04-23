Статистика коронавируса 23 апреля: за сутки COVID-19 заразилось еще 578 украинцев

Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что, согласно последней информации по состоянию на 9:00 23 апреля, коронавирусом в нашей стране инфицированы 7170 человек. Это на 578 случаев больше, нежели в минувшие сутки.

В МОЗ также сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19. Увы, на данный момент в Украине умерло 187 пациентов. Тем временем 504 выздоровели: в их крови в результате повторных анализов вирус не обнаружили.

Ситуация в областях Украины на это утро выглядит следующим образом:

Винницкая область - 353 случая;

Волынская область - 188 случаев;

Днепропетровская область - 186 случаев;

Донецкая область - 21 случай;

Житомирская область - 304 случая;

Закарпатская область - 230 случаев;

Запорожская область - 146 случаев;

Ивано-Франковская область - 644 случая;

Кировоградская область - 258 случаев;

Киев - 1059 случаев;

Киевская область - 451 случай;

Львовская область - 282 случая;

Луганская область - 27 случаев;

Николаевская область - 99 случаев;

Одесская область - 161 случай;

Полтавская область - 161 случай;

Ровенская область - 396 случаев;

Сумская область - 89 случаев;

Тернопольская область - 499 случаев;

Харьковская область - 101 случай;

Херсонская область - 77 случаев;

Хмельницкая область - 61 случай;

Черновицкая область - 1140 случаев;

Черкасская область - 220 случаев;

Черниговская область - 17 случаев.



Напомним, Комаровский рассказал, может ли коронавирус остаться в организме человека навсегда.

Также мы сообщали, что победа над коронавирусом не обязательно дает иммунитет от него и гарантию защиты от повторного заражения. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Рецидив возможен даже у тех, кто переболел атипичной пневмонией. Исследования показали, что антитела в организме вырабатываются не всегда. А значит, такие пациенты могут заболеть Covid-19 снова.

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