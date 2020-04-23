Статистика коронавируса 23 апреля: за сутки COVID-19 заразилось еще 578 украинцев

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Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что, согласно
последней информации по состоянию на 9:00 23 апреля, коронавирусом в
нашей стране инфицированы 7170 человек. Это на 578 случаев больше,
нежели в минувшие сутки.
В МОЗ также сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19. Увы, на данный момент в Украине умерло 187 пациентов. Тем временем 504 выздоровели: в их крови в результате повторных анализов вирус не обнаружили.
Ситуация в областях Украины на это утро выглядит следующим образом:
Винницкая область - 353 случая;
Волынская область - 188 случаев;
Днепропетровская область - 186 случаев;
Донецкая область - 21 случай;
Житомирская область - 304 случая;
Закарпатская область - 230 случаев;
Запорожская область - 146 случаев;
Ивано-Франковская область - 644 случая;
Кировоградская область - 258 случаев;
Киев - 1059 случаев;
Киевская область - 451 случай;
Львовская область - 282 случая;
Луганская область - 27 случаев;
Николаевская область - 99 случаев;
Одесская область - 161 случай;
Полтавская область - 161 случай;
Ровенская область - 396 случаев;
Сумская область - 89 случаев;
Тернопольская область - 499 случаев;
Харьковская область - 101 случай;
Херсонская область - 77 случаев;
Хмельницкая область - 61 случай;
Черновицкая область - 1140 случаев;
Черкасская область - 220 случаев;
Черниговская область - 17 случаев.
Напомним, Комаровский рассказал, может ли коронавирус остаться в организме человека навсегда.
Также мы сообщали, что победа над коронавирусом не обязательно дает иммунитет от него и гарантию защиты от повторного заражения. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Рецидив возможен даже у тех, кто переболел атипичной пневмонией. Исследования показали, что антитела в организме вырабатываются не всегда. А значит, такие пациенты могут заболеть Covid-19 снова.
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