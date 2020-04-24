Новая статистика коронавируса в Украине на 24 апреля: заразилось еще 477 человек (карта по регионам)

За прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 477 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра пятницы, количество инфицированных в нашей стране составляет 7647 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 24 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 193 пациента. В то же время вылечили 601 человека.

На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:

Винницкая область - 370 случаев;

Волынская область - 203 случая;

Днепропетровская область - 195 случаев;

Донецкая область - 24 случая;

Житомирская область - 309 случаев;

Закарпатская область - 260 случаев;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 684 случая;

Кировоградская область - 283 случая;

Киев - 1122 случая;

Киевская область - 505 случаев;

Львовская область - 298 случаев;

Луганская область - 27 случаев;

Николаевская область - 103 случая;

Одесская область - 169 случаев;

Полтавская область - 161 случай;

Ровенская область - 437 случаев;

Сумская область - 90 случаев;

Тернопольская область - 532 случая;

Харьковская область - 118 случаев;

Херсонская область - 77 случаев;

Хмельницкая область - 65 случаев;

Черновицкая область - 1199 случаев;

Черкасская область - 234 случая;

Черниговская область - 19 случаев.





Ранее “Комментарии” сообщали о том, что Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого.





Также мы писали, что Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым.

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