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Новая статистика коронавируса в Украине на 24 апреля: заразилось еще 477 человек (карта по регионам)

МОЗ информирует, что из-за осложнений, вызванных COVID-19, в Украине скончалось 193 пациента

сегодня, 09:15
Автор:

• Елена Волкова

Новая статистика коронавируса в Украине на 24 апреля: заразилось еще 477 человек (карта по регионам)

За прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 477 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра пятницы, количество инфицированных в нашей стране составляет 7647 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 24 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 193 пациента. В то же время вылечили 601 человека.
На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:

Винницкая область - 370 случаев;
Волынская область - 203 случая;
Днепропетровская область - 195 случаев;
Донецкая область - 24 случая;
Житомирская область - 309 случаев;
Закарпатская область - 260 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 684 случая;
Кировоградская область - 283 случая;
Киев - 1122 случая;
Киевская область - 505 случаев;
Львовская область - 298 случаев;
Луганская область - 27 случаев;
Николаевская область - 103 случая;
Одесская область - 169 случаев;
Полтавская область - 161 случай;
Ровенская область - 437 случаев;
Сумская область - 90 случаев;
Тернопольская область - 532 случая;
Харьковская область - 118 случаев;
Херсонская область - 77 случаев;
Хмельницкая область - 65 случаев;
Черновицкая область - 1199 случаев;
Черкасская область - 234 случая;
Черниговская область - 19 случаев.


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Ранее “Комментарии” сообщали о том, что Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого.


Также мы писали, что Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым.


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Источник: comments.ua
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