Коронавирус в мире: 62 тыс. новых случаев и более 4 тыс. смертей за сутки

Сегодня, 25 апреля, число заболевших коронавирусом Covid-19 превышает 2,8 млн (2 891 491) людей в мире, смертей зафиксировано 201 520 случаев. А выздоровевших на данный момент свыше 800 тысяч (825 032) человек. Продолжают болеть по всему миру более 1,8 млн человек (1 864 939). Такие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Так, сегодня (на момент публикации) зафиксировано 62 665 новых случаев инфицирования коронавирусом, смерть в результате заболевания настала у 4421 человек. Отметим, что лидером по распространению эпидемии являются США: там 20 017 новых случаев заболевания и 1050 летальных исходов за сутки. Всего в США заболели 945 249 человек, умерли – 53 243, выздоровели – 110 834. Второй страной по количеству заболевших является Испания (всего 223 759 заболевших), третьей Италия – 195 351. Далее следуют Франция, Германия, Великобритания, Индия, Иран, Китай.

Напомним, 24 апреля было больше 196 тысяч смертей и более 2,8 миллиона человек заболевших, согласно данным статистики коронавируса в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по последним сведениям Минздрава, в Украине подтверждено еще 478 случаев заражения. По состоянию на 9:00 25 апреля в нашей стране из-за коронавируса уже умерл 201 человек. В то же время 782 человек выздоровели.

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