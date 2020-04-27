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Антирекорд коронавируса в Украине 27 апреля: количество инфицированных перевалило за 9 тысяч

МОЗ информирует, что из-за осложнений, вызванных COVID-19, в Украине скончалось 220 пациентов

сегодня, 09:15 513
Автор:

• Елена Волкова

Антирекорд коронавируса в Украине 27 апреля: количество инфицированных перевалило за 9 тысяч

За прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 392 новых случая коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра понедельника, количество инфицированных в нашей стране составляет 9009 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 27 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 220 пациентов. В то же время вылечили 864 человека.
На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:

Винницкая область - 398 случаев;
Волынская область - 254 случая;
Днепропетровская область - 310 случаев;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 351 случай;
Закарпатская область - 375 случаев;
Запорожская область - 204 случая;
Ивано-Франковская область - 761 случай;
Кировоградская область - 337 случаев;
Киев - 1220 случаев;
Киевская область - 570 случаев;
Львовская область - 358 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 240 случаев;
Полтавская область - 173 случая;
Ровенская область - 522 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 612 случаев;
Харьковская область - 196 случаев;
Херсонская область - 88 случаев;
Хмельницкая область - 72 случая;
Черновицкая область - 1375 случаев;
Черкасская область - 267 случаев;
Черниговская область - 35 случаев.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого. Также мы писали, что Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым.


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Источник: comments.ua
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