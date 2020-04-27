Переименование Донецка и памятник Сталину: что стоит за советизацией псевдореспублик «Л/ДНР»

В так называемой "ДНР" не только решили использовать в отношении Донецка его предыдущее название "город Сталино", но и рассматривают возможность установки памятника кровавому советскому диктатору Иосифу Сталину в Донецке. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие цели преследуют оккупанты, проводя "советизацию" псевдореспублик.

"Будет такая себе забавная "минироссия" времен СССР за счет федерального бюджета"

Политолог, эксперт по вопросам Донбасса, Крыма и российской агрессии Виктор Каспрук уверен: Россия делает всё для того, чтобы ментально оторвать оккупированную часть Донбасса от остальной Украины.

"Сложно было представить, что Донецк, принимавший Евро-2012, со своей инфраструктурой, сотнями тысяч туристов со всей Европы, превратится в клоаку "русского мира". Но он превратился. И сейчас в так называемой "ДНР", выполняя установки, полученные с Москвы, решили таким путем "советизации" зафиксировать свою отдельность и уникальность, – отмечает Виктор Каспрук. – В этом смысле, можно провести параллели между декоммунизацией в Украине и "советизацией" на оккупированных территориях. Но только – как в кривом зеркале. Когда идей на что-то новое нет, просто копируют всё, что было в Украине. Изменив при этом только знак плюс, на знак минус. Вроде сатанизма – как отражения христианства. Но в детской форме, учитывая уровень развития местных "элит". Поэтому это – чисто вторичное явление".

По мнению эксперта, придумать новое у оккупантов не хватает ни фантазии, ни ресурсов.

"Будет такая себе забавная "минироссия" времен СССР за счет федерального бюджета, – продолжает Каспрук. – Проблема только в том, что "оно" постоянно стреляет и находится на нашей территории. И хотя им до Северной Кореи еще далеко, место для маневров есть. В сущности, это – лубочная русскость, которая путем коммунизации и сталинщины, хочет показать своим кремлевским хозяевам, что они преданы Москве и Путину".

Виктор Каспрук уверен, что Россия планирует "этот цирк" на десятилетия.

"И сейчас нам нужно все усилия сосредоточить на том, чтобы эта язва не расползалась дальше по Украине, – считает политолог. – А возвращение оккупированного Донбасса следует отложить до тех пор, пока они сами не попросятся назад – без всяких условий. Ведь неизвестно, как долго просуществует в нынешнем виде и сама Россия".

"Все эти технологии очевидно связаны с РФ"

Эксперт-международник Антон Кучухидзе придерживается мнения, что игра в советизацию в ОРДЛО – это часть пропаганды, которую навязывают те, кто незаконным образом получил власть на этой территории.

"Это делается для того, чтобы укрепить пропагандистскую машину в очередной раз в технологической рамке, что "у них не всё так, как в Украине". Чтобы демонизировать Украины. Чтобы показать, что у них есть "уважение к прошлому" и вообще "свой путь", с которого – не свернуть", – поясняет эксперт.

Как считает Антон Кучухидзе, представители ОРДЛО в четырех минских переговорных подгруппах получат очередной повод рассказывать, что "а вот у нас люди выступают за то-то и то-то – и против того, что в Украине, которая нас не понимает". Таким образом пытаясь легитимизировать в лице себя общественное мнение всех украинцев, которые живут на неподконтрольных территориях. Хоть это далеко не так.

"Все эти технологии очевидно связаны с РФ. И используются полным ходом на неподконтрольных Украине территориях, – подчеркивает эксперт. – Вспоминают о прошлом, об истории, это нормально, если мы говорим о нормальных государствах. Это всегда возможность отчасти политическая показать всему миру, что именно в нашей стране что-то было создано, наша страна внесла свой вклад в некий исторический процесс. Позиционирование страны на международной арене. Но неподконтрольные территории – эти ОРДЛО, эти непризнанные никем "ДНР" и "ЛНР" – претендовать на такое не могут. Плюс, не будем забывать, что историческую тему или тему языка любят использовать когда, скажем так, кушать нечего. Когда экономики нет, стабильности нет, ничего хорошего нет. Тогда и начинают продвигать эти тезисы".

"Внесение этих инициатив во время пандемии коронавируса служит еще и отвлечением внимания"

Политолог Владимир Цыбулько считает подобные переименования и откат к советской эпохе "чисто сурковскими установками" под условным лозунгом "Побольше мрака!". Напомним, что бывший помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков ранее курировал "украинское направление" и был известен своей ярой антиукраинскостью.

Также Владимир Цыбулько обращает внимание на то, как синхронно вернули коммунистические топонимы "ДНР" и "ЛНР". Ведь сперва появился "указ" Пасечника – "главы ЛНР" о том, что Луганск можно называть еще и Ворошиловградом. А потом аналогичное решение (Донецк-Сталино) было принято Пушилиным, который "рулит" неподконтрольной украинским властям частью Донетины. Это, по мнению эксперта, в очередной раз доказывают абсолютную управляемость оккупированным Донбассом со стороны РФ.

"Внесение этих инициатив во время пандемии коронавируса служит еще и отвлечением внимания. Ведь особых достижений – как в экономике, так и в медицине – на оккупированной территории нет", – резюмирует политолог.

Напомним, в "ДНР" дали второе название для Донецка, а ранее подобное провернули и в так называемом "лнровском" Луганске.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!