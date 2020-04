В Украине выбирают руководителя налоговой по спецпроцедуре, а Сербию охватили домашние протесты: новости, которые вы могли пропустить

Назначение руководителя налоговой

Руководить налоговой службой за день вызвались 43 украинца. Столько заявок получили в Кабинете министров, рассказал министр Кабмина Олег Немчинов. Конкурсный отбор на должность будет, говорит чиновник, но уже после карантина. Пока же правительство само назначит руководителя по ускоренной процедуре. То же самое будет и с главой Государственной таможенной службы. Для них все равно организуют и проверку квалификации, и опыта, и наличия необходимых навыков по иностранному языку, уверяет Немчинов. Напомним, что прежних руководителей таможни и налоговой - Максима Нефедова и Сергея Верланова - правительство отправило в отставку 24 апреля вместе с их заместителями.





Домашние протесты в Сербии

Сербы нашли выход, как протестовать на карантине, не выходя из дома. Теперь в собственных квартирах они митингуют каждый вечер. Люди недовольны политикой президента Александра Вучича, а также чрезвычайного положения, которые ввели в стране, сообщает Радио Свобода. В Белграде и еще в нескольких городах после вечерних новостей люди по традиции сначала аплодируют медикам с окон своих домов. А затем они начинают свой протест: кричат различные лозунги, громко свистят, стучат в металлические предметы и т.д. Главное правило - чем громче, тем лучше. А некоторые и вовсе на всю громкость включают "Революционный этюд" Шопена. Чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса было введено в стране 15 марта. Руководство Сербии пока никак на протесты не отреагировало.





Искусственная красота - под запретом

Чиновницам в Туркменистане запретили пользоваться некоторыми услугами из индустрии красоты. Теперь власти будут строго контролировать их внешний вид. Работницы бюджетной сферы больше не могут красить волосы, делать маникюр и педикюр, или наращивать ресницы. Ограничения коснулись и одежды. Женщины теперь не имеют права носить пышные наряды и крупные воротники, по крайней мере на работу. Все должно быть как можно скромнее, пишут местные СМИ. Сначала подобные правила ввели в государственных учреждениях Геоктепинского района, а затем они постепенно распространились на другие регионы. Причины внедрения запретов женщинам-госслужащим не объяснили. Некоторые же считают, что это попытка сделать всех одинаковыми либо же способ давления на сферу косметических услуг, где цены в последнее время значительно выросли.





Кинофестивали в YouTube

Онлайн свои лучшие фильмы покажут самые известные в мире кинофестивали. Они решили объединиться в YouTube. И уже 29 мая в сети стартует "We Are One: A Global Film Festival". Он продлится до 7 июня. Пользователям покажут как игровое, короткометражное и документальное кино, так и различные круглые столы, которые тоже проведут онлайн. В программу фестиваля включили и фильмы с прошлых фестивалей, и новинки. Принять участие уже согласились Берлинский кинофестиваль, Каннский, Нью-Йоркский и Венецианский, а также другие.





