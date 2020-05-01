Статистика коронавируса 1 мая: за сутки COVID-19 заразилось еще 455 украинцев

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Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что, согласно
последней информации по состоянию на 9:00 1 мая, коронавирусом в
нашей стране инфицированы 10861 человек. Это на 455 случаев больше,
нежели в минувшие сутки.
В МОЗ также сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19. Увы, на данный момент в Украине умерло 272 пациента, самым юным из которым стал 18-летний парень. Тем временем 1413 человек выздоровели: в их крови в результате повторных анализов вирус не обнаружили.
Ситуация в областях Украины на это утро выглядит следующим образом:
Винницкая область - 425 случаев;
Волынская область - 307 случаев;
Днепропетровская область - 364 случая;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 390 случаев;
Закарпатская область - 432 случая;
Запорожская область - 260 случаев;
Ивано-Франковская область - 899 случаев;
Кировоградская область - 392 случая;
Киев - 1453 случая;
Киевская область - 694 случая;
Львовская область - 454 случая;
Луганская область - 35 случаев;
Николаевская область - 126 случаев;
Одесская область - 296 случаев;
Полтавская область - 211 случаев;
Ровенская область - 658 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 793 случая;
Харьковская область - 274 случая;
Херсонская область - 120 случаев;
Хмельницкая область - 92 случая;
Черновицкая область - 1667 случаев;
Черкасская область - 296 случаев;
Черниговская область - 50 случаев.
Напомним, Комаровский рассказал, может ли коронавирус остаться в организме человека навсегда.
Также мы сообщали, что победа над коронавирусом не обязательно дает иммунитет от него и гарантию защиты от повторного заражения. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Рецидив возможен даже у тех, кто переболел атипичной пневмонией. Исследования показали, что антитела в организме вырабатываются не всегда. А значит, такие пациенты могут заболеть Covid-19 снова.
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