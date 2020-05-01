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“Закрытые” границы: в Украину за сутки вернулись более 13 000 человек

Только из Бейрута (Ливан), Софии (Болгария) и Ларнаки (Кипр) в Украину прилетело более 400 человек

сегодня, 11:55
Автор:

• Елена Волкова

“Закрытые” границы: в Украину за сутки вернулись более 13 000 человек

За минувшие сутки в аэропорт "Борисполь" прибыло несколько спецрейсов с эвакуированными из-за границы жителями Украины. Только из Бейрута (Ливан), Софии (Болгария) и Ларнаки (Кипр) домой вернулось более 400 человек, сообщили в  Госпогранслужбе.

Погранцы говорят, что среди прибывших нет людей с повышенной температурой тела и симптомами ОРВИ. Известно, что все пассажиры отказались от обсервации, выбрав две недели самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". 

Всего же за вчерашний день госграницу пересекло более 13 000 человек, вернувшихся домой через наземные пункты пропуска.

Вчера о возвращении домой сообщил и нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов, который находился на Кипре больше месяца, объясняя свой отдых вынужденной мерой.

Ранее “Комментарии” сообщали, что, согласно последней информации по состоянию на 9:00 1 мая, коронавирусом в нашей стране инфицирован 10861 человек. Это на 455 случаев больше, нежели в минувшие сутки. В МОЗ также сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19. Увы, на данный момент в Украине умерло 272 пациента, самым юным из которым стал 18-летний парень.


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Источник: comments.ua
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