Коронавирус в мире: 79 тыс. новых случаев и более 4 тыс. смертей за сутки

Сегодня, 1 мая, число заболевших коронавирусом Covid-19 превышает 3,3 млн (3 383 501) людей в мире, смертей зафиксировано 238 587 случаев. А выздоровевших на данный момент свыше 1 млн (1 072 887) человек. Продолжают болеть по всему миру более 2 млн человек (2 072 027). Такие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Так, сегодня (на момент публикации) зафиксировано 79 580 новых случаев инфицирования коронавирусом, смерть в результате заболевания настала у 4763 человек. Отметим, что лидером по распространению эпидемии являются США: там 24 153 новых случаев заболевания и 1277 летальных исходов за сутки. Всего в США заболели 1 119 176 человек, умерли – 65 133, выздоровели – 158 287. Второй страной по количеству заболевших является Испания (всего 242 988 заболевших), третьей Италия – 207 428. Далее следуют Великобритания, Франция, Германия, Индия, Россия, Иран, Бразилия, Китай.

Напомним, 30 апреля коронавирусом Covid-19 во всем мире заболели 3,3 миллиона человек, из которых 233 533 человека умерли, а еще более миллиона выздоровели, согласно данным статистики коронавируса в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по последним сведениям Минздрава, в Украине подтверждено еще 455 случаев заражения. По состоянию на 9:00 1 мая в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 272 человека. В то же время 1413 человек выздоровели.

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