В Сумской области таможенники за взятки пропускали людей через границу

Работники международного пункта пропуска "Бачевск" в Сумской области, облагали "данью" украинских граждан. За 2 тысячи гривен с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение государственной границы между Украиной и Россией в условиях карантина. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.



Пропускали людей через границу сотрудники одной из смен поста, среди которых были таможенники и чиновники Госпогранслужбы. За смену взяточники "зарабатывали" до 50 тысяч гривень.

По данному факту начато уголовное производство.

Ранее "Комментарии" писали, что в марте 2020 года число растаможенных и зарегистрированных бывших в употреблении автомобилей сократилось на 61% по сравнению с тем же месяцем в 2019 году.

Напомним, кризисная ситуация в очередной раз привлекла внимание к украинской таможне. Одни говорят, что она стала еще более коррупционной, чем ранее, другие – что именно коррупционеры хотят смены главного таможенника Максима Нефедова. Эксперты осветили ситуацию для портала "Комментарии".

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