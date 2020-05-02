В Сумской области таможенники за взятки пропускали людей через границу

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Работники международного пункта пропуска "Бачевск" в Сумской области,
облагали "данью" украинских граждан. За 2 тысячи гривен с каждого частного
микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение государственной
границы между Украиной и Россией в условиях карантина. Об этом сообщает
пресс-служба Службы безопасности Украины.
Пропускали людей через границу сотрудники одной из смен поста, среди
которых были таможенники и чиновники Госпогранслужбы. За смену взяточники "зарабатывали"
до 50 тысяч гривень.
По данному факту начато уголовное производство.
Ранее "Комментарии" писали, что в марте 2020 года число
растаможенных и зарегистрированных бывших в употреблении автомобилей
сократилось на 61% по сравнению с тем же месяцем в 2019 году.
Напомним, кризисная ситуация в очередной раз привлекла внимание к
украинской таможне. Одни говорят, что она стала еще более коррупционной, чем
ранее, другие – что именно коррупционеры хотят смены главного таможенника
Максима Нефедова. Эксперты
осветили ситуацию для портала "Комментарии".
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