Коронавирус в мире: почти 70 тыс. новых случаев и более 4 тыс. смертей за сутки

Сегодня, 2 мая, число заболевших коронавирусом Covid-19 превышает 3,4 млн (3 467 433) людей в мире, смертей зафиксировано 243 748 случаев. А выздоровевших на данный момент свыше 1,1 млн (1 113 356) человек. Продолжают болеть по всему миру более 2,1 млн человек (2 110 329). Такие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Так, сегодня (на момент публикации) зафиксировано 69 339 новых случаев инфицирования коронавирусом, смерть в результате заболевания настала у 4300 человек. Отметим, что лидером по распространению эпидемии являются США: там 21 298 новых случаев заболевания и 1168 летальных исходов за сутки. Всего в США заболели 1 152 328 человек, умерли – 66 921, выздоровели – 170 179. Второй страной по количеству заболевших является Испания (всего 245 567 заболевших), третьей Италия – 209 328. Далее следуют Великобритания, Франция, Германия, Индия, Россия, Иран, Бразилия, Китай.

Напомним, 1 мая зафиксировано 79 580 новых случаев инфицирования коронавирусом, смерть в результате заболевания настала у 4763 человек, согласно данным статистики Covid-19 в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по последним сведениям Минздрава, в Украине подтверждено еще 550 случаев заражения. По состоянию на 9:00 2 мая в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 279 человек. В то же время 1498 человек выздоровели.

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