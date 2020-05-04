Новая статистика коронавируса в Украине на 4 мая: какие регионы поражены больше всего

За прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 418 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра понедельника, количество инфицированных в нашей стране составляет 12331 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 4 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 303 пациента. В то же время вылечили 1619 человек.

На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:

Винницкая область - 436 случаев;

Волынская область - 340 случаев;

Днепропетровская область - 460 случаев;

Донецкая область - 81 случай;

Житомирская область - 430 случаев;

Закарпатская область - 531 случай;

Запорожская область - 285 случаев;

Ивано-Франковская область - 984 случая;

Кировоградская область - 401 случай;

Киев - 1535 случаев;

Киевская область - 853 случая;

Львовская область - 506 случаев;

Луганская область - 37 случаев;

Николаевская область - 161 случай;

Одесская область - 427 случаев;

Полтавская область - 227 случаев;

Ровенская область - 750 случаев;

Сумская область - 112 случаев;

Тернопольская область - 896 случаев;

Харьковская область - 361 случай;

Херсонская область - 139 случаев;

Хмельницкая область - 116 случаев;

Черновицкая область - 1887 случаев;

Черкасская область - 312 случаев;

Черниговская область - 64 случая.

Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.

Кроме того, мы писали, что в Черновцах произошел конфликт священнослужителей местной епархии УПЦ МП и журналистов издания "Молодой Буковинец". Ссора произошла после того, как в этом СМИ обнародовали информацию о COVID-19 у секретаря и еще 20 священников Черновицко-Буковинской епархии. В результате, секретарь, у которого якобы нашли коронавирус, пришел в редакцию.

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