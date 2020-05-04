Новая статистика коронавируса в Украине на 4 мая: какие регионы поражены больше всего

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За прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 418 новых случаев
коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра понедельника, количество инфицированных
в нашей стране составляет 12331 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 4 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 303 пациента. В то же время вылечили 1619 человек.
На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:
Винницкая область - 436 случаев;
Волынская область - 340 случаев;
Днепропетровская область - 460 случаев;
Донецкая область - 81 случай;
Житомирская область - 430 случаев;
Закарпатская область - 531 случай;
Запорожская область - 285 случаев;
Ивано-Франковская область - 984 случая;
Кировоградская область - 401 случай;
Киев - 1535 случаев;
Киевская область - 853 случая;
Львовская область - 506 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 161 случай;
Одесская область - 427 случаев;
Полтавская область - 227 случаев;
Ровенская область - 750 случаев;
Сумская область - 112 случаев;
Тернопольская область - 896 случаев;
Харьковская область - 361 случай;
Херсонская область - 139 случаев;
Хмельницкая область - 116 случаев;
Черновицкая область - 1887 случаев;
Черкасская область - 312 случаев;
Черниговская область - 64 случая.
Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.
Кроме того, мы писали, что в Черновцах произошел конфликт священнослужителей местной епархии УПЦ МП и журналистов издания "Молодой Буковинец". Ссора произошла после того, как в этом СМИ обнародовали информацию о COVID-19 у секретаря и еще 20 священников Черновицко-Буковинской епархии. В результате, секретарь, у которого якобы нашли коронавирус, пришел в редакцию.
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