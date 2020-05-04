«А что я сделала, чтобы помочь?»: Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Бывшая ведущая телешоу "Орел и решка" Регина Тодоренко выпустила часовой фильм о проблеме домашнего насилия под названием "А что я сделала, чтобы помочь?" на своем YouTube-канале. На своей официальной странице в Instagram Регина Тодоренко уточнила, что с помощью фильма хочет помочь избавиться о предрассудков и еще раз поднять тему домашнего насилия.

"Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм", — написала Тодоренко.

По ее словам, стоило в один день потерять титулы, контракты и доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысячи голосов о помощи. Регина Тодоренко пообещала отправить все средства, полученные на монетизации фильма, в фонды по борьбе с домашним насилием.

Блогер призвала подписчиков жертвовать деньги в подобные организации и приложила контакты фондов. В фильме Тодоренко пообщалась с руководителем проекта "Насилию.нет", психотерапевтом из Mental Health Center, главной Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, психологом центра "Насилию.нет" и правозащитницей.





Как сообщал портал "Комментарии", 23 апреля Регина Тодоренко в интервью для PeopleTalk TV произнесла скандальную фразу о жертвах домашнего насилия: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?". После этого общественность осудила девушку в социальных сетях, глянцевый журнал Glamour лишил ее титула "Женщина года", а компании PepsiCo (сок J7) и P&G (Pampers) прекратили сотрудничество с Тодоренко.

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