Бизнесу дали указание готовиться к открытию, а школьники остались без выпускных: новости, которые вы могли пропустить

Бизнес готовится к открытию

Малый и средний бизнес в Украине может вернуться к работе уже через неделю, 11 мая. Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он призывает предпринимателей уже сейчас начинать готовиться к открытию. Ведь работать будут только те заведения, которые смогут адаптироваться к новым условиям и создадут безопасную среду для клиентов. "С 11 мая будет облегчение карантина. Откроются заведения общепита и непродовольственные магазины. Но все это будет происходить при соблюдении норм и протоколов Минздрава. Это сигнал для того, чтобы предприниматели могли подготовиться до 11 мая - закупить товар и провести дезинфекцию", - сказал Шмыгаль.

Без последнего звонка

Украинские школьники учебный год закончат дистанционно. Смягчение карантина с 11 мая не касается школ, а поэтому в этом году у учеников не будет ни последнего звонка, ни выпускного. А дистанционные занятия должны закончиться до 31 мая. Далее в течении месяца учителя будут оформлять документы для перевода учеников в следующий класс и аттестатов о базовом образовании. Их выпускники получат уже после ВНО, его отменять в этом году не будут. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Министерства образования.

Парламентские выборы в Сербии

В Сербии парламентские выборы должны состояться в июне. Об этом заявил президент Александр Вучич. Голосовать за депутатов граждане должны были еще 26 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса выборы отменили. В стране, напомним, все еще действует режим чрезвычайного положения и комендантский час. Теперь назначить парламентские выборы решили на 21 июня. Но участникам предвыборной гонки придется столкнуться с определенными трудностями. Например, им нельзя будет проводить любые собрания в закрытых помещениях.

Американские корабли в Баренцевом море

Американские корабли зашли в Баренцево море впервые за тридцать лет. Три эсминца ВМС США и один британский фрегат будут отрабатывать там операцию касательно обеспечения безопасности судоходства в сложных погодных условиях за полярным кругом. О ней заранее предупредили Министерство обороны России, чьи военные базы расположены на побережье. Это сделали, чтобы снизить риск и не допустить случайной эскалации напряжения. В последний раз корабли ВМС США были в Баренцевом море в средине 80-х годов прошлого столетия.

#USNavy and @RoyalNavy working together in the #BarentsSea, while conducting maritime security operations in challenging environments above the Arctic Circle, to assert freedom of navigation and demonstrate seamless integration among allies.



Read Now https://t.co/AKffrRj6Mj pic.twitter.com/UcJr2ELoRe