Новая статистика коронавируса в Украине на 6 мая: какие регионы поражены больше всего

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За прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 487 новых случаев
коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра среды, количество инфицированных
в нашей стране составляет 13 184 человека. Об этом сообщает МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 6 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 327 пациентов. В то же время вылечили 2097 человек.
На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:
Винницкая область - 472 случая;
Волынская область - 359 случаев;
Днепропетровская область - 568 случаев;
Донецкая область - 85 случаев;
Житомирская область - 456 случаев;
Закарпатская область - 572 случая;
Запорожская область - 298 случаев;
Ивано-Франковская область - 1037 случаев;
Кировоградская область - 402 случая;
Киев - 1651 случай;
Киевская область - 891 случай;
Львовская область - 553 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 165 случаев;
Одесская область - 505 случаев;
Полтавская область - 232 случая;
Ровенская область - 787 случаев;
Сумская область - 130 случаев;
Тернопольская область - 935 случаев;
Харьковская область - 403 случая;
Херсонская область - 143 случая;
Хмельницкая область - 134 случая;
Черновицкая область - 1985 случаев;
Черкасская область - 314 случаев;
Черниговская область - 65 случаев.
Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.
Кроме того, мы писали, что в Черновцах произошел конфликт священнослужителей местной епархии УПЦ МП и журналистов издания "Молодой Буковинец". Ссора произошла после того, как в этом СМИ обнародовали информацию о COVID-19 у секретаря и еще 20 священников Черновицко-Буковинской епархии. В результате, секретарь, у которого якобы нашли коронавирус, пришел в редакцию.
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