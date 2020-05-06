Новая статистика коронавируса в Украине на 6 мая: какие регионы поражены больше всего

За прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 487 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра среды, количество инфицированных в нашей стране составляет 13 184 человека. Об этом сообщает МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 6 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 327 пациентов. В то же время вылечили 2097 человек.

На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:

Винницкая область - 472 случая;

Волынская область - 359 случаев;

Днепропетровская область - 568 случаев;

Донецкая область - 85 случаев;

Житомирская область - 456 случаев;

Закарпатская область - 572 случая;

Запорожская область - 298 случаев;

Ивано-Франковская область - 1037 случаев;

Кировоградская область - 402 случая;

Киев - 1651 случай;

Киевская область - 891 случай;

Львовская область - 553 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 165 случаев;

Одесская область - 505 случаев;

Полтавская область - 232 случая;

Ровенская область - 787 случаев;

Сумская область - 130 случаев;

Тернопольская область - 935 случаев;

Харьковская область - 403 случая;

Херсонская область - 143 случая;

Хмельницкая область - 134 случая;

Черновицкая область - 1985 случаев;

Черкасская область - 314 случаев;

Черниговская область - 65 случаев.

Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.

Кроме того, мы писали, что в Черновцах произошел конфликт священнослужителей местной епархии УПЦ МП и журналистов издания "Молодой Буковинец". Ссора произошла после того, как в этом СМИ обнародовали информацию о COVID-19 у секретаря и еще 20 священников Черновицко-Буковинской епархии. В результате, секретарь, у которого якобы нашли коронавирус, пришел в редакцию.

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