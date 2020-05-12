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Троица-2020: когда украинцев ждут дополнительные выходные

День Святой Троицы и День Конституции Украины являются официальными выходными

сегодня, 09:00
Автор:

• Елена Волкова

Троица-2020: когда украинцев ждут дополнительные выходные

В грядущем месяце украинцы отмечают два больших праздника - День Святой Троицы и День Конституции Украины. Оба дня являются официальными выходными. Таким образом, в июне будет два длинных уикенда, 20 рабочих и 10 выходных дней.

В 2020 году Святая Троица выпадает на воскресенье 7 июня. Таким образом, понедельник 8-го будет выходным, а мы будем отдыхать три дня кряду. Следующий дополнительный выходной ожидаем 28 июня в честь Дня Конституции Украины.

В грядущем месяце мы будем праздновать такие даты:

1 июня - Международный день защиты детей

4 июня - Международный день невинных детей-жертв агрессии

5 июня - Международный день окружающей среды

6 июня - День журналиста

7 июня - День Святой Троицы

8 июня - Всемирный день океанов

9 июня - Международный день друзей

20 июня - Всемирный день беженцев

25 июня - День таможенной службы Украины

28 июня - День Конституции Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что согласно церковному календарю, 12 мая почитают память  девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона, которые прослыли целителями. В этот день принято молиться об избавлении от эпидемий, а также исцелении от заболеваний. Также есть поверье, что сегодня в полдень нужно выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. Якобы после этого здоровья должно прибавиться на целый год.

Мы также сообщали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий.


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Источник: comments.ua
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