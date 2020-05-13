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Погода в Украине: синоптики зафиксировали заморозки и прогнозируют грозы

Уже завтра в Украину возвращаются дожди и грозы, которые не охватят только юг и восток

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Погода в Украине: синоптики зафиксировали заморозки и прогнозируют грозы

Сегодня в Украине ожидается небольшое похолодание. Как сообщили в гидрометцентре страны, этой ночью в западных областях было до 3-х мороза. Днем же температура будет колебаться от +14-ти до +18-ти градусов (смотри иллюстрацию - прогноз погоды по регионам).

Так, +14…+16 сегодня ожидается практически во всех городах, за исключением Винницы, Днепра, Запорожья, Черкасс и Николаева (до +17-ти тепла), а также Херсона и Симферополя (+18 градусов). День будет солнечным и без осадков. Лишь в Ужгороде 13 мая синоптики прогнозируют небольшой дождь.
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Впрочем, уже завтра в Украину возвращаются дожди и грозы, которые не охватят только юг и восток.

Ранее “Комментарии” сообщали, что ученые предупреждают о надвигающихся магнитных бурях. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом месяце человечество ожидает три вспышки подряд, а в июне такие явления произойдут дважды.

Также мы писали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.


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Источник: https://comments.ua/
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