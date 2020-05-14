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Выход из карантина: в МОЗ рассказали, какие ограничения снимут 22 мая

Второй этап выхода Украины с карантина стартует уже через неделю, 22 мая

сегодня, 10:29 577
Автор:

• Виолетта Комаровская

Выход из карантина: в МОЗ рассказали, какие ограничения снимут 22 мая

Второй этап выхода Украины с карантина начнется в следующую пятницу, 22 мая. Какие ограничения снимут, рассказал во время традиционного брифинга глава МОЗ Максим Степанов.

Украина перейдет ко второму этапу ослабления карантина, если не будет резкого скачка заболеваемости коронавирусом. В частности, разрешат: 

- открыть детские садики; 

- запустить общественный транспорт в полноценном режиме; 

- устраивать спортивные соревнования. Однако попасть смогут туда только спортсмены, их тренеры и судьи. Для зрителей подобные мероприятия пока будут закрыты;

- организовать ВНО. Ранее В Министерстве образования рассказали, что независимое тестирование для абитуриентов в этом году отменять не будут. Стартует же оно в конце июня

- открыть отели. Стоит заметить, что отели будут принимать постояльцев, но рестораны будут закрыты. Также не разрешат пока что открываться хостелам, где концентрация жильцов на один квадратный метр значительно выше, чем в отелях. 

Подробные критерии для запуска работы общественного транспорта, садиков и проведения спортивных мероприятий Кабмин разработает в течении ближайшего времени, рассказал министр здравоохранения. 


Следующий - третий - этап выхода из карантина может начаться в Украине в июне. Ориентировочно через 10 дней после начала второго этапа. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, почему министр инфраструктуры против открытия метро в Киеве 25 мая. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9wwZ9ya5VgE
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