Выход из карантина: в МОЗ рассказали, какие ограничения снимут 22 мая

Второй этап выхода Украины с карантина начнется в следующую пятницу, 22 мая. Какие ограничения снимут, рассказал во время традиционного брифинга глава МОЗ Максим Степанов.

Украина перейдет ко второму этапу ослабления карантина, если не будет резкого скачка заболеваемости коронавирусом. В частности, разрешат:

- открыть детские садики;

- запустить общественный транспорт в полноценном режиме;

- устраивать спортивные соревнования. Однако попасть смогут туда только спортсмены, их тренеры и судьи. Для зрителей подобные мероприятия пока будут закрыты;

- организовать ВНО. Ранее В Министерстве образования рассказали, что независимое тестирование для абитуриентов в этом году отменять не будут. Стартует же оно в конце июня;

- открыть отели. Стоит заметить, что отели будут принимать постояльцев, но рестораны будут закрыты. Также не разрешат пока что открываться хостелам, где концентрация жильцов на один квадратный метр значительно выше, чем в отелях.

Подробные критерии для запуска работы общественного транспорта, садиков и проведения спортивных мероприятий Кабмин разработает в течении ближайшего времени, рассказал министр здравоохранения.





Следующий - третий - этап выхода из карантина может начаться в Украине в июне. Ориентировочно через 10 дней после начала второго этапа.

Ранее "Комментарии" рассказывали, почему министр инфраструктуры против открытия метро в Киеве 25 мая.

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