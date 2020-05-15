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Украина предупредила о последнем эвакуационном рейсе из Китая

Из Китая в Украину на днях совершат последний рейс для эвакуации украинцев

сегодня, 11:30
Автор:

• Таисия Ерохина

Украина предупредила о последнем эвакуационном рейсе из Китая

Через два дня, 17 мая, Украина совершит чартерный рейс "Шанхай-Киев" для эвакуации граждан. Как сообщили в Посольстве Украины в Китайской Народной Республике, это будет последний эвакуационный перелет.

Так, рейс осуществит авиакомпания "Международные авиалинии Украины" по требованию обращений граждан. Билет стоит около 6 500 юаней.

"После указанной даты специальных чартеров из Китая в Украину, скорее всего, больше не будет. Сейчас вряд ли возможно, по известным причинам, спрогнозировать дату возобновления регулярного авиасообщения между Китаем и Украиной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что единственным альтернативным вариантом добраться из Китая в Украину является транзит через Беларусь. При этом, стоимость авиабилета до Минска составляет 16 800 юаней. Однако и этот путь может быть прекращен на фоне пандемии.

Поэтому в Посольстве призвали всех, кто желает вернуться в Украину – украинцев, иностранцев, которые имеют право на постоянное или временное проживание в нашей стране, являются детьми украинцев или состоят в браке с украинцами – купить билеты на этот рейс.

Как сообщалось, в Мининфраструктуры подготовили очередные авиарейсы для эвакуации украинцев.

Ранее "Комментарии" информировали, что украинское правительство возобновило работу одного пункта пропуска на границе с Польшей.


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Источник: https://china.mfa.gov.ua/news/uvaga-na-17-travnya-zaplanovano-charternij-rejs-shanhaj-kiyiv
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