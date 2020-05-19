Прогноз погоды в Украине: где ждать похолодание и дожди

Сегодня часть Украины окажется под куполом циклона. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, 19 мая дождь пройдет местами в западных, центральных, северных и восточных областях (смотри иллюстрацию), однако воздух прогреется до +25 градусов тепла.

Согласно прогнозу синоптиков, теплее всего в этот день будет в Черновцах, где обещают солнце и отметку в +25 на термометре. На градус ниже ожидается в Ужгороде и Николаеве, где также сохранится сухая погода. +21…+23 градусов прогнозируют в Запорожье, Хмельницком, Ивано-Франковске, Херсоне и Симферополе. В Киеве сегодня будет до 18-ти тепла, как в Чернигове и Луганске. А прохладнее всего 19 мая ожидается в Сумах и Харькове, где воздух прогреется всего до +17-ти тепла и весь день будет лить дождь.

Завтра и в ближайшие дни в некоторых областных центрах ожидается несущественное похолодание. К счастью, грозы в прогнозе погоды на эту неделю нет, однако ни дня не пройдет без дождей.

Ранее “Комментарии” сообщали, что ученые предупреждают о надвигающихся магнитных бурях. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом месяце человечество ожидает три вспышки подряд, а в июне такие явления произойдут дважды.

Также мы писали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!