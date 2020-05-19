В "закрытую" Украину пропустили самолеты с 400 пассажирами из Италии, Германии и Казахстана

Невзирая на официальный запрет на полеты и закрытые границы в Украине, только в минувшие сутки в аэропорт "Борисполь" прибыло три спецрейса. Как сообщили в погранслужбе, самолеты с 400 пассажирами на борту прилетели из Италии, Казахстана и Германии.

Сообщается, что всем прибывшим измеряли температуру, расспросили о состоянии здоровья, не обнаружив ни у кого ни жар, ни другие симптомы ОРВИ. По данным правоохранителей, все пассажиры отказались от обсервации и установили мобильное приложение "Действуй дома", обязуясь находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Ранее “Комментарии” сообщали, что медики лабораторно подтвердили 260 новых случаев коронавируса в Украине - это на 65 человек меньше, чем за минувшие сутки. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра вторника, количество инфицированных в нашей стране составляет 18876 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также мы писали, что невзирая на то, что в Украине официально еще продолжается карантин в связи с коронавирусом, в Херсонской области и Одессе уже началась подготовка к туристическому сезону. Сотрудники местных баз отдыха рассказали, во сколько обойдется поездка к морю грядущим летом.

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