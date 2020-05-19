Убийство Амины Окуевой: организатору преступления сообщено о подозрении

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Сообщено о подозрении организатору убийства Амины Окуевой. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Речь идет об уроженце Чечни, гражданине Российской Федерации. Мужчина подозревается в умышленном заказном убийстве Окуевой и покушении на Адама Осмаева. Преступнику инкриминируется ряд статей УКУ (ст. 27, ст. 15, ст. 115).
Сообщается, что иностранец подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль. Как выяснило следствие, 30 октября 2017 года возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли авто, в котором ехали Окуева и Осмаев. Женщина погибла, мужчина – получил ранения.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, в январе были задержаны исполнители преступления, сейчас работа продолжается по задержанию всех лиц, причастных к убийству.
Напомним, в деле о завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81 млн грн получили подозрения Микитась и Аллеров.
Ранее "Комментарии" писали, что Офис генпрокурора запустил процедуру экстрадиции Януковича. Экс-президент Виктор Янукович проходит как подсудимый в делу об узурпации государственной власти и, согласно заочному решению Печерского суда, находится под арестом.
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