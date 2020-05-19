Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.05.2020

BTC/USD

9774.40

ETH/USD

214.15

LTC/USD

45.21

НБУ 19.05.2020

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

29.16

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Убийство Амины Окуевой: организатору преступления сообщено о подозрении
НОВОСТИ Все новости

Убийство Амины Окуевой: организатору преступления сообщено о подозрении

В деле об убийстве Амины Окуевой и покушении на Адама Осмаева появился новый подозреваемый

сегодня, 11:39
Автор:

• Таисия Ерохина

Убийство Амины Окуевой: организатору преступления сообщено о подозрении

Сообщено о подозрении организатору убийства Амины Окуевой. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Речь идет об уроженце Чечни, гражданине Российской Федерации. Мужчина подозревается в умышленном заказном убийстве Окуевой и покушении на Адама Осмаева. Преступнику инкриминируется ряд статей УКУ (ст. 27, ст. 15, ст. 115).

Сообщается, что иностранец подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль. Как выяснило следствие, 30 октября 2017 года возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли авто, в котором ехали Окуева и Осмаев. Женщина погибла, мужчина – получил ранения.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, в январе были задержаны исполнители преступления, сейчас работа продолжается по задержанию всех лиц, причастных к убийству.

Напомним, в деле о завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81 млн грн получили подозрения Микитась и Аллеров.

Ранее "Комментарии" писали, что Офис генпрокурора запустил процедуру экстрадиции Януковича. Экс-президент Виктор Янукович проходит как подсудимый в делу об узурпации государственной власти и, согласно заочному решению Печерского суда, находится под арестом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=273086
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...