Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.05.2020

BTC/USD

9774.40

ETH/USD

214.15

LTC/USD

45.21

НБУ 19.05.2020

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

29.16

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В делах Майдана новое подозрение получил киевский экс-прокурор
НОВОСТИ Все новости

В делах Майдана новое подозрение получил киевский экс-прокурор

В ГБР рассказали про нового подозреваемого в делах Майдана

сегодня, 12:09
Автор:

• Таисия Ерохина

В делах Майдана новое подозрение получил киевский экс-прокурор

В делах Майдана Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении, речь идет о бывшем прокуроре, который ныне работает адвокатом. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГБР.

Так, подозреваемый работал старшим прокурором отдела в прокуратуре Киева. Ему инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, а также злоупотребление служебным положением, служебный подлог и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинениями в совершении особо тяжкого преступления (ст. 28, ст. 340, ст. 364, ст. 366, ст. 372 УКУ).

Как установило следствие, 18 февраля 2014 года фигурант действовал в сговоре со своими руководителями и следователями милиции и безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках 3 незаконно задержанным участникам "Евромайдана".

Подозреваемому грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Напомним, в ГБР рассказали, кто может быть причастен к скандалу из-за слива данных миллионов украинцев в Сеть.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что в деле об убийстве Амины Окуевой и покушение на Адама Осмаева появился новый подозреваемый.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/spravi-maydanu-dbr-povidomilo-pro-pidozru-kolishnomu-prokuroru-prokuraturi-m-kieva-diyuchomu-advokatu
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...