В делах Майдана новое подозрение получил киевский экс-прокурор

В делах Майдана Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении, речь идет о бывшем прокуроре, который ныне работает адвокатом. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГБР.

Так, подозреваемый работал старшим прокурором отдела в прокуратуре Киева. Ему инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, а также злоупотребление служебным положением, служебный подлог и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинениями в совершении особо тяжкого преступления (ст. 28, ст. 340, ст. 364, ст. 366, ст. 372 УКУ).

Как установило следствие, 18 февраля 2014 года фигурант действовал в сговоре со своими руководителями и следователями милиции и безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках 3 незаконно задержанным участникам "Евромайдана".

Подозреваемому грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Напомним, в ГБР рассказали, кто может быть причастен к скандалу из-за слива данных миллионов украинцев в Сеть.

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