В делах Майдана новое подозрение получил киевский экс-прокурор

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В делах Майдана Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении, речь идет о бывшем прокуроре, который ныне работает адвокатом. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГБР.
Так, подозреваемый работал старшим прокурором отдела в прокуратуре Киева. Ему инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, а также злоупотребление служебным положением, служебный подлог и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинениями в совершении особо тяжкого преступления (ст. 28, ст. 340, ст. 364, ст. 366, ст. 372 УКУ).
Как установило следствие, 18 февраля 2014 года фигурант действовал в сговоре со своими руководителями и следователями милиции и безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках 3 незаконно задержанным участникам "Евромайдана".
Подозреваемому грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.
Напомним, в ГБР рассказали, кто может быть причастен к скандалу из-за слива данных миллионов украинцев в Сеть.
Ранее портал "Комментарии" информировал, что в деле об убийстве Амины Окуевой и покушение на Адама Осмаева появился новый подозреваемый.
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