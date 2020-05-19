ФОТОФАКТ: нардеп пришла в Раду в маске-авоське

Народные депутаты во время карантина работают, как полагается, в защитных масках и респираторах. Нередко данный карантинный аксессуар становится поводом для обсуждения в соцсетях, поскольку народные избранники выбирают необычные маски. Сегодня, например, депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая пришла на заседание Рады в "дырявой маске".

Так, нардеп надела вязанную маску, вместо тканевой, или респиратора.

"Сегодня утром при входе в парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°С. Остываю Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски!" - написала "слуга" на своей странице в Facebook, опубликовав селфи в маске.

В комментариях к публикации мнение о такой защите нардепа разделилось. "Шикарно смотрится!" - отвесил комплимент Богуцкой один из комментаторов. "Авоська, да, защищает", - с иронией написал другой пользователь.

Напомним, во время заседания парламента заместитель главы Верховной Рады Ирина Кондратюк предложила "погулять" тем нардепам, которые были без масок.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Израиле создали маску, которую можно не снимать во время еды. Так, с помощью специальной маски можно поглощать крупные куски пищи, но с жидкостями могут быть проблемы.

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