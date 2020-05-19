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Украина в июле может восстановить авиасообщение с Грузией

Украинские авиакомпании сообщили правительству Грузии о готовности возобновить полеты

сегодня, 15:45
Автор:

• Татьяна Веремеева

Украина в июле может восстановить авиасообщение с Грузией

Грузия планирует возобновить регулярные международные рейсы с 1 июля 2020 года. Об этом во время видеоразговора с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натела Турнава, написал украинский министр в своем Telegram-канале.

Криклий также сообщил, что наша страна готова быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран восстановить регулярные пассажирские авиаперевозки. Он также отметил, что украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты.


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