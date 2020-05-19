Украина в июле может восстановить авиасообщение с Грузией

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Грузия планирует возобновить регулярные международные рейсы с 1 июля 2020 года. Об этом во время видеоразговора с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натела Турнава, написал украинский министр в своем Telegram-канале.
Криклий также сообщил, что наша страна готова быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран восстановить регулярные пассажирские авиаперевозки. Он также отметил, что украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты.
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