15,5 миллионов долларов помощи для Украины и запрет на смену пола в Венгрии: новости, которые вы могли пропустить

15,5 миллионов долларов для Украины

США решили финансово помочь Украине бороться с эпидемией коронавируса. Для этого выделили 15 с половиной миллионов долларов гуманитарной помощи, сказано на сайте Госдепартамента. Чуть более 13 миллионов из этих денег должны пойти на сферу здравоохранения, помощь больницам и медикам, которые ведут борьбу с COVID-19. Остальные 2 с половиной миллиона пойдут на поддержку нуждающихся групп населения, скажем, украинцам, пострадавшим из-за войны на Донбассе. В Государственном департаменте уточнили, что за последние 20 лет выделили Украине около 360 миллионов долларов помощи, которые пошли на поддержку сферы здравоохранения.

Катастрофа военного вертолета

В России военный вертолет разбился недалеко от Москвы. Это подтвердили в Министерстве обороны, сообщает Радио Свобода. Ми-8 как раз совершал тренировочный полет. Около 20:00 вертолет начал падать. Он приземлился на безлюдной территории недалеко от города Клин. Посадка была слишком жесткая, никто из экипажа не выжил. Сколько именно людей погибло в российском оборонном ведомстве не уточнили. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за технической неисправности.

Запрет на смену пола

В Венгрии официально запретили менять пол. Таким образом трансгендеры оказались в этой стране вне закона. Ни один из граждан Венгрии, согласно новой поправке, которую проголосовал парламент, не может изменить пол, который был указан при рождении, пишет DW. Среди сторонников законодательных изменений оказалась и партия премьер-министра Виктора Орбана. Правозащитники решение парламента раскритиковали. Руководитель местного отделения Amnesty International считает, что теперь трансгендеры станут максимально беззащитными и дискриминация касательно них только усилится.

Уникальные кадры с сумчатым волком

Уникальные кадры, на которых запечатлен сумчатый волк, случайно нашли в Австралии. Дело в том, что этот вид животных вымер еще в 1936-м. О существовании видеозаписи с последним представителем вида не знали, пока работники Национального аудивизуального архива не решили разобрать старые записи. Среди них оказался 21-секундный ролик, на котором запечатлен тилацин Бенджамин, который умер в зоопарке в 36-м году. Снимали кадры для документального фильма "Страна чудес Тасмания", однако мир этот фильм так и не увидел. Теперь уникальные кадры можно в 4К-качестве посмотреть на сайте Архива.

