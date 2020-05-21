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В Харькове обнаружили случай малярии: студент не сразу обратился к медикам

В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии, заболел студент

сегодня, 15:12
Автор:

• Таисия Ерохина

В Харькове обнаружили случай малярии: студент не сразу обратился к медикам

В Харькове зарегистрировали завозной случай малярии. Об этом информирует в Telegram-канале Центр общественного здоровья Украины.

Заболевание обнаружили у 22-летнего студента, который прибыл в Украину 3 сентября прошлого года. Сообщается, что первые симптомы у него появились еще 9 мая: слабость, боль в горле, повышение температуры до 37°С. Однако только через 6 дней, 15 мая, студент впервые обратился к медикам. И лабораторное исследование выявило возбудители малярии P. vivax и P. оvale. Как отметили в ЦОЗ, возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до 3 лет. На следующий день, 16 мая, студента госпитализировали с диагнозом малярия.

"По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологическое обследование. В связи с отсутствием на сегодня генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался", - говорится в сообщении.

Напомним, количество больных коронавирусом в Украине накануне смягчения карантина снова резко возросло.

Ранее "Комментарии" писали, что Комаровский рассказал о пользе хрена в профилактике вирусных заболеваний.


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Источник: https://t.me/PHC_Ukraine/466
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