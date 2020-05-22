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Спасатели предупреждают о пожарной опасности в 6 областях Украины (КАРТА)

В ГСЧС Украины предупреждают о пожарной опасности на территории Украины

сегодня, 11:57
Автор:

• Таисия Ерохина

Спасатели предупреждают о пожарной опасности в 6 областях Украины (КАРТА)

Спасатели предупредили жителей 6 областей Украины о пожарной опасности. Об этом говорится на сайте ГСЧС Украины.

Так, сегодня, 22 мая, на востоке – в Харьковской, Луганской, Донецкой, а также в Николаевской, Запорожской и Черновицкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Как отмечается на сайте Украинского гидрометеорологического центра, днем в Киеве и Киевской области порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, что соответствует І уровню опасности.

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Как сообщалось, спасатели на время карантина просят граждан воздержаться от купания, прогулок, а также рыбалки на плавсредствах. Кроме того, призывают украинцев внимательно следить за штормовыми предупреждениями и не разрешать детям посещать реки, озера и даже наименьшие ставки. Поскольку в Украине в мае утонуло уже 38 человек.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что в Чернобыльской зоне тестируют системы для раннего обнаружения пожаров. После масштабных пожаров в Чернобыле в зоне отчуждения устанавливают оборудование для раннего обнаружения пожаров в рамках пилотного проекта.


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/108645.html
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