Спасатели предупреждают о пожарной опасности в 6 областях Украины (КАРТА)

Спасатели предупредили жителей 6 областей Украины о пожарной опасности. Об этом говорится на сайте ГСЧС Украины.

Так, сегодня, 22 мая, на востоке – в Харьковской, Луганской, Донецкой, а также в Николаевской, Запорожской и Черновицкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Как отмечается на сайте Украинского гидрометеорологического центра, днем в Киеве и Киевской области порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, что соответствует І уровню опасности.

Как сообщалось, спасатели на время карантина просят граждан воздержаться от купания, прогулок, а также рыбалки на плавсредствах. Кроме того, призывают украинцев внимательно следить за штормовыми предупреждениями и не разрешать детям посещать реки, озера и даже наименьшие ставки. Поскольку в Украине в мае утонуло уже 38 человек.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что в Чернобыльской зоне тестируют системы для раннего обнаружения пожаров. После масштабных пожаров в Чернобыле в зоне отчуждения устанавливают оборудование для раннего обнаружения пожаров в рамках пилотного проекта.

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