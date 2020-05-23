В Украине 6 областей не готовы к смягчению карантина – Офис президента

Сейчас в Украине не смогут смягчить карантинные ограничения 6 регионов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, на традиционном совещании во главе с президентом Владимиром Зеленским обсудили переход регионов к адаптивному карантину. Сообщается, что 6 областей еще не готовы к смягчению ограничительных мер безопасности: Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская.

В ОП отметили, что эти регионы не отвечают критериям показателей заболеваемости, заполнености коек в больницах и количества тестирований, которые дали бы возможность ослабить карантинные меры сейчас.

Добавим, что в других областях эпидемиологическая ситуация позволяет ослабить карантин. Однако местная власть должна смотреть, насколько возможно внедрять эти меры. Речь идет об открытии детских садов, запуске общественного транспорта, проведении спортивных мероприятий без зрителей при участии не более 50 человек, религиозныї мероприятий при участии не более одного человека на 10 кв. м площади здания, работе отелей, кроме функционирования в них ресторанов и спа-зон.

"Все это – при условии соблюдения мер безопасности", - отметили в ОП.

Напомним, в Украине возобновили экзамены на водительские права: еще одно смягчение карантина.

Как сообщалось ранее, в Минздраве рассказали, какие регионы готовы к ослаблению карантина , а какие – нет (ПЕРЕЧЕНЬ).

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