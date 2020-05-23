Храм Гроба Господня в Иерусалиме снова откроют для посетителей

Храм Воскресения Христова (известен также как Храм Гроба Господня) в Иерусалиме откроется для посетителей 24 мая после двухмесячного карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщил Иерусалимский патриархат в субботу, 23 мая.

"Следя за развитием обстановки на Святой земле, мы, главы трех церквей (греческой православной, католической и армянской апостольской – ред.), хранители Храма Гроба Господня, хотели бы сообщить, что с воскресенья, 24 мая, это святое место будет вновь открыто для посетителей и верующих", – говорится в заявлении.

Уточняется, что одновременно внутри смогут находиться лишь 50 человек. Всех посетителей будут проверять на наличие повышенной температуры и других признаков заражения коронавирусом.

Ношение защитных масок также является обязательным условием посещения храма. Верующие должны будут соблюдать дистанцию в два метра, не прикасаться к камням, иконам и другим расположенным в храме объектам.

Напомним, Испания заявила о возобновлении туристического сезона.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!