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Храм Гроба Господня в Иерусалиме снова откроют для посетителей

Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроется для посетителей после двухмесячного карантина, в связи с пандемией коронавируса

сегодня, 21:23
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Храм Гроба Господня в Иерусалиме снова откроют для посетителей Храм Воскресения Христова (известен также как Храм Гроба Господня) в Иерусалиме откроется для посетителей 24 мая после двухмесячного карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщил Иерусалимский патриархат в субботу, 23 мая.

"Следя за развитием обстановки на Святой земле, мы, главы трех церквей (греческой православной, католической и армянской апостольской – ред.), хранители Храма Гроба Господня, хотели бы сообщить, что с воскресенья, 24 мая, это святое место будет вновь открыто для посетителей и верующих", – говорится в заявлении.

Уточняется, что одновременно внутри смогут находиться лишь 50 человек. Всех посетителей будут проверять на наличие повышенной температуры и других признаков заражения коронавирусом.

Ношение защитных масок также является обязательным условием посещения храма. Верующие должны будут соблюдать дистанцию в два метра, не прикасаться к камням, иконам и другим расположенным в храме объектам.

Напомним, Испания заявила о возобновлении туристического сезона.



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Источник: https://korrespondent.net/world/4232208-v-yerusalyme-otkrouit-dlia-posetytelei-khram-hroba-hospodnia
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