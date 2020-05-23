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Испания сообщила, когда сможет принять туристов этим летом

Правительство Испании определилось, когда разрешат въезд туристам в страну

сегодня, 17:49
Автор:

• Таисия Ерохина

Испания сообщила, когда сможет принять туристов этим летом

В Испании решили разрешить въезд в страну иностранным туристам с июля. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Так, Испания все таки намерена летом открыть туристический сезон. Но по приезду в страну туристам придется провести двухнедельную изоляцию.

"Начиная с июля возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", - заявил Санчес.

Напомним, министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос ранее говорил, что как только сами испанцы смогут путешествовать по территории других провинций, тогда же пустят к себе иностранцев. Так, в Испании заявили о том, что несмотря на еще продолжающуюся в стране пандемию коронавируса и карантин, вскоре они планируют открыть туристический сезон. Добавим, что на прошлой неделе в Испании ввели двухнедельный карантин для путешественников. И министр транспорта Хосе Луис Абалос заявил, что обязательный карантин отменят параллельно с запретом на поездки в пределах Испании, регионы которой ослабляют ограничения на различных этапах.

Как сообщали "Комментарии" ранее, Германия смягчит ограничения для туристов, но не для всех. Так, в Германии сообщили, для туристов из каких стран смягчат связанные с коронавирусом карантинные ограничения.




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Источник: https://elpais.com/sociedad/2020-05-23/ultimas-noticias-del-coronavirus-en-espana-y-en-el-mundo-en-directo.html
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