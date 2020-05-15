Германия смягчит ограничения для туристов, но не для всех

Германия ослабляет карантинные ограничения для прибывающих туристов из ряда стран. Об этом передает Reuters со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел ФРГ.

Речь идет о путешественников, которые приезжают из Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании. В то же время, власти будут рекомендовать двухнедельную обсервацию для прибывающих из стран с высоким количеством случаев заражения COVID-19.

Отметим, что для путешественников из стран, не являющихся членами ЕС, по-прежнему действует обязательный двухнедельный карантин.

Как сообщалось, в Германии назвали дату, когда ждут первых туристов. Так, полноценно Германия откроет границы и начнет принимать туристов уже с 15 июня, но есть условия.

Напомним, в Италии начинают ослаблять карантин. Власти планируют с 3 июня открыть свободное передвижение по стране, а уже с 18 мая – разрешить перемещение в отдельных регионах.

Ранее "Комментарии" писали, что Австрия и Германия назвали дату открытия границ. Так, уже сегодня, 15 мая, на немецко-австрийской границы решили ослабить контроль: стали проводить только случайные проверки. Кроме того, на днях открылось несколько небольших пограничных переходов между Баварией и Австрией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!