Ослабление карантина в Италии: с 3 июня разрешат свободное передвижение по стране

В Италии ослабляют карантин и с 3 июня планируют разрешить жителям свободно передвигаться по стране. Об этом передает Reuters со ссылкой на проект указа правительства.

Так, Италия была первой страной в Европе, которой пришлось ввести жесткие общенациональные ограничения в марте из-за коронавирусной эпидемии. И вот постепенно в стране фиксируют все меньше новых случаев заражения COVID-19. Поэтому власти планируют разрешить перемещение в отдельных регионах уже с 18 мая, а межрегиональные запреты на поездки – снять с 3 июня.



Отмена ограничений на поездки станет важным шагом на пути Италии к выздоровлению, говорится в материале. Поскольку правительство надеется спасти предстоящий курортный сезон, когда итальянцы традиционно покидают города для своих ежегодных летних каникул.

Отметим, что итальянские заводы возобновили работу 4 мая, а магазины в Италии должны открыться с новой недели, 18 мая.

Напомним, в Италии из-за пандемии массово легализуют трудовых мигрантов.

Ранее "Комментарии" писали, что Австрия и Германия назвали дату открытия границ.

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