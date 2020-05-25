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Киево-Печерская лавра открылась после карантина

После вспышки коронавируса в Киево-печерской лавре, монастырь более месяца был закрыт на карантин

сегодня, 13:09
Автор:

• Виолетта Комаровская

Киево-Печерская лавра открылась после карантина

Сегодня, 25 мая, Киево-Печерскую лавру впервые с начала апреля открыли для посетителей и верующих. Об этом пресс-служба Украинской православной церкви (МП) сообщила на официальном сайте и страничках в соцсетях. Из-за мощной вспышки коронавируса монастырь и все храмы на его территории закрыли на карантин еще 13 апреля. 

Проводить богослужения в церквях и пускать туда верующих Кабмин разрешил еще в пятницу, 22 мая. Это одно из ослаблений, которое внедрили на втором этапе выхода из карантина в Украине. Однако до вчера Лавра была закрыта для посетителей. Снять ограничения решили только сегодня. 

"Лавра будет жить по тем нормам, которые определил Кабинет министров. В частности, будет придерживаться рекомендаций относительно соблюдения верующими дистанции", - говорится в сообщении пресс-службы. 

Кроме дистанции в полтора-два метра, в правительстве рекомендуют всем церквям пускать людей в храмы только в масках. При этом на 10 квадратных метров должно быть не более одного человека. 

Напомним, что Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин, когда коронавирус там подтвердили приблизительно у сотни человек. Несколько служителей от COVID-19 умерли. 

Второй этап выхода из карантина начался в Украине 22 мая. Уже сегодня, 25 мая, Кабмин разрешил снять еще ряд ограничений. В частности, в Киеве и Харькове запустили метро. Также в Украине разрешили открыться детским садам. Как они будут работать в условиях пандемии "Комментарии" рассказывали ранее. 



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Источник: http://mitropolia.kiev.ua/kiyevo-pechersku-lavru-pislya-karantinu-vidkrito-dlya-usix-bazhayuchix/
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