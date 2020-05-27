Прогноз погоды на конец мая: где в Украине разбушуется стихия (КАРТА)

Сегодня в Украине немного потеплеет, однако погоду испортят ливни и грозы. По информации Украинского гидрометцентра, стихия накроет все области без исключения и продлится, как минимум, до конца мая.

Согласно прогнозу погоды, 27 мая минимальные отметки покажут термометры в Киеве, Чернигове, Сумах, Черновцах, Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковске: в этих региональных центрах ожидается +15…+17 градусов. Теплее - до +19-ти - сегодня будет в Полтаве, Ужгороде, Львове и Луцке. Тем временем до +20-ти столбики термометров покажут в Одессе и Днепре. А теплее всего в этот день будет в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне и Симферополе, где обещают +20…+22 градуса.

Конец мая в Украине обещает быть дождливым. Синоптики говорят, что осадки, начиная с этого дня, будут каждый день. Впрочем, уже завтра грозы отступят, а воздух в некоторых областях прогреется до 25-ти тепла.

Ранее “Комментарии” сообщали, что ученые сделали смелый прогноз на это лето. Всемирная метеорологическая организация при ООН (ВМО) выпустила "Информационный бюллетень по глобальному сезонному климату", в котором сообщает: в июне и июле ожидаются погодные аномалии. А в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.

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