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Фейки Трампа и как россияне богатеют во время пандемии коронавируса: новости, которые вы могли пропустить

Twitter обозначил специальной отметкой все публикации президента Трампа в соцсети, которые посчитал фейковыми

27 мая 2020, 08:32
Автор:

Виолетта Комаровская

Фейки Трампа и как россияне богатеют во время пандемии коронавируса: новости, которые вы могли пропустить

Трапм против Twitter 

Twitter открыто обвинил президента Дональда Трампа в публикации фейков. Под несколькими сообщениями американского президента появился автоматический маркер, которым обозначают недостоверную информацию, сообщает The Guardian. В частности, такой значок теперь есть под публикациями, которые касаются возможных фальсификаций на предстоящих президентских выборах в США. Трамп написал, что электронные почтовые ящики будут вскрываться, а голоса подделываться.

После того, как соцсеть обозначила это сообщение как фейковое, Трамп обвинил Twitter в нарушении свободы слова и вмешательстве в выборы. 


Групповое изнасилование в полицейском участке

Дело об изнасиловании девушки в полицейскому участке в Кагарлыке планируют рассмотреть в Верховной Раде. На внеочередное заседание собирается правоохранительный комитет. Его назначили на 1 июня на 15:00, говорится на сайте комитета. Обсуждение будет закрытым и представителей прессы туда не пустят. Кроме депутатов, пригласят лишь руководителя Национальной полиции и главу ГБР. Нардепы хотят разобраться, впервые ли произошел подобный случай в Кагарлыке или это одно из многих преступлений правоохранителей. Напомним, двоих полицейских подозревают в изнасиловании и пытках 25-летней девушки. Сейчас они находятся в СИЗО. 


Заработок на пандемии

Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии коронавируса на 62 миллиарда долларов. Об этом сообщает журнал Forbes. Кроме того, в списке долларовых миллиардеров случилось пополнение. Теперь в России их не 99, а 101. Их общее состояние теперь достигает 454 миллиардов долларов. Больше всех свои богатства увеличить удалось Владимиру Потанину, владельцу "Норильского никеля". На карантине он приумножил свое состояние на 6,4 миллиарда. В целом, в мире за время пандемии коронавируса больше всего удалось разбогатеть тем, чей бизнес связан с Интернетом, утверждают аналитики Forbes.


Однополые браки в Коста-Рике

Коста-Рика официально разрешила жениться однополым парам. В день легализации таких браков президент Карлос Альваро заявил, что страна должна преодолеть любые формы дискриминации, пишет DW. Сразу же воспользоваться разрешением решили две женщины. Их брак стал первым официальным однополым браком в стране. Из-за пандемию на церемонию бракосочетания не приглашали гостей, но весь процесс показали по национальному телевидению и транслировали в интернет. В частности, там к прямому эфиру присоединилась Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по правам человека. 


Также узнайте, что обещают звезды представителям всех знаков зодиака на среду, 27 мая. 


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