Фейки Трампа и как россияне богатеют во время пандемии коронавируса: новости, которые вы могли пропустить

Трапм против Twitter

Twitter открыто обвинил президента Дональда Трампа в публикации фейков. Под несколькими сообщениями американского президента появился автоматический маркер, которым обозначают недостоверную информацию, сообщает The Guardian. В частности, такой значок теперь есть под публикациями, которые касаются возможных фальсификаций на предстоящих президентских выборах в США. Трамп написал, что электронные почтовые ящики будут вскрываться, а голоса подделываться.

После того, как соцсеть обозначила это сообщение как фейковое, Трамп обвинил Twitter в нарушении свободы слова и вмешательстве в выборы.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post....