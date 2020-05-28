Призыв-2020: в Генштабе дали разъяснения по призывной кампании в мае-июле

Призыв на военную службу граждан Украины в возрасте 18-19 лет будет проводится по их желанию. Об этом информирует Главное управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В этом году призыв на срочную военную службу из-за карантина состоится в мае-июле. Сообщается, что в армию призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, а также старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва.

При этом, в Генштабе отметили, что украинцы в возрасте 18-19 лет призываются по желанию. Для этого должно быть письменное заявление.

"Рекомендовано рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет, согласно части 15 статьи 17 Закона Украины "О воинской повинности и военной службе"", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине перенесли весенний призыв: названа дата.

Ранее "Комментарии" сообщали, что "пиджаки" пойдут служить: в Украине летом призовут 500 офицеров запаса.

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