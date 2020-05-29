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Прогноз погоды в Украине: какими будут первые дни грядущего лета (КАРТА)

Согласно текущему прогнозу погоды, последний день весны будет дождливым, а с 1 июня нас ждут еще и грозы, которые на несколько дней охватят все области Украины без исключения

29 мая 2020, 06:30 comments1093
Автор:

Елена Волкова

Прогноз погоды в Украине: какими будут первые дни грядущего лета (КАРТА)

Конец весны в Украине в этом году запомнится нам дождями, которые охватят все области. Как информирует Украинский гидрометцентр, 29 мая ожидается пасмурная и дождливая погода, однако в некоторых областях прогнозируют почти летнюю жару (смотри иллюстрацию).

Так, согласно прогнозу погоды, прохладнее всего будет на западе: +14…+16 градусов ожидается в Луцке, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Черновцах. Тем временем в Киеве, а также Чернигове и Виннице передают до +18-ти. На юге Украины столбики термометров покажут от 17-ти до 20-ти градусов тепла. Жару же синоптики обещают на востоке: хоть здесь также будет дождливо, температура достигнет отметки в +26 градусов.

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Согласно текущему прогнозу погоды, последний день весны будет также дождливым. Причем в Украине похолодает: на западе обещают +11…+13 тепла, на востоке и юге - до +22-х. А вот с 1 июня нас ждут еще и грозы, которые на несколько дней охватят все области без исключения.

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Ранее “Комментарии” сообщали, что ученые сделали смелый прогноз на это лето. Всемирная метеорологическая организация при ООН (ВМО) выпустила "Информационный бюллетень по глобальному сезонному климату", в котором сообщает: в июне и июле ожидаются погодные аномалии. А в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.


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Источник: comments.ua
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