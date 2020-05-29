Прогноз погоды в Украине: какими будут первые дни грядущего лета (КАРТА)

Конец весны в Украине в этом году запомнится нам дождями, которые охватят все области. Как информирует Украинский гидрометцентр, 29 мая ожидается пасмурная и дождливая погода, однако в некоторых областях прогнозируют почти летнюю жару (смотри иллюстрацию).

Так, согласно прогнозу погоды, прохладнее всего будет на западе: +14…+16 градусов ожидается в Луцке, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Черновцах. Тем временем в Киеве, а также Чернигове и Виннице передают до +18-ти. На юге Украины столбики термометров покажут от 17-ти до 20-ти градусов тепла. Жару же синоптики обещают на востоке: хоть здесь также будет дождливо, температура достигнет отметки в +26 градусов.

Согласно текущему прогнозу погоды, последний день весны будет также дождливым. Причем в Украине похолодает: на западе обещают +11…+13 тепла, на востоке и юге - до +22-х. А вот с 1 июня нас ждут еще и грозы, которые на несколько дней охватят все области без исключения.



Ранее “Комментарии” сообщали, что ученые сделали смелый прогноз на это лето. Всемирная метеорологическая организация при ООН (ВМО) выпустила "Информационный бюллетень по глобальному сезонному климату", в котором сообщает: в июне и июле ожидаются погодные аномалии. А в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.

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