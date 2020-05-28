В Укрзализныце рассказали, когда и в каких регионах начнут курсировать пригородные поезда

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АО "Укрзализныця" объявило о запуске пригородных поездов с понедельника, 1
июня. Об этом сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрык,
передает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что по состоянию на сегодняшний день разрешение на запуск электричек есть в 10 областях страны: Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка – Гречаны и Хмельницкий – Волочиск). Таким образом, "Укрзализныця" уже со следующей недели сможет восстановить движение 214 пригородных поездов.
Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" по состоянию на 28 мая
готова запустить 42
поезда. Решение, когда и какие рейсы могут открыться, принимают областные комиссии
по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, "Укрзализныця" увеличила срок
продажи билетов на свои поезда – теперь проездной документ можно приобрести
за 90 дней до даты отправления. Отметим, ранее билеты можно было купить за 45
или 60 дней до отправления.
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