"Чувствовала себя, как в сериале “Ходячие мертвецы”, - пассажирка самолета, которую приняли за инфицированную коронавирусом

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В Лондоне из-за эпидемии коронавируса отправили на карантин 26-летнюю девушку, приняв симптомы ее похмелья за проявление новой китайской лихорадки. Об этом в соцсетях рассказала сама Джулия Валентин - студентка, которая вместе с подругой отдыхала в Сингапуре и вернулась домой.
По словам девушки, накануне вылета студентки были на вечеринке, где перебрали с алкоголем. И когда уже в самолете Джулия попросила у бортпроводника парацетамол от головной боли, всех охватила паника. Британки уверяли экипаж и пассажиров, что у них просто похмелье, однако на Джулию одели маску и пересадили всех как можно дальше.
“В самолете я чувствовала себя, как в сериале “Ходячие мертвецы”, – признается студентка.
Каждые 30 минут девушке измеряли температуру, которая оказалась под 40 градусов. Уже по прилете в Лондон выяснилось, что коронавируса у британки нет, а причиной жара могла быть сделанная в Сингапуре татуировка.
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