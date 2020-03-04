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"Чувствовала себя, как в сериале “Ходячие мертвецы”, - пассажирка самолета, которую приняли за инфицированную коронавирусом

В Лондоне симптомы похмелья одной из пассажирок, которая летела из Сингапура, приняли за проявление китайского коронавируса

сегодня, 10:10
Автор:

• Елена Волкова

"Чувствовала себя, как в сериале “Ходячие мертвецы”, - пассажирка самолета, которую приняли за инфицированную коронавирусом

В Лондоне из-за эпидемии коронавируса отправили на карантин 26-летнюю девушку, приняв симптомы ее похмелья за проявление новой китайской лихорадки. Об этом в соцсетях рассказала сама Джулия Валентин - студентка, которая вместе с подругой отдыхала в Сингапуре и вернулась домой.

По словам девушки, накануне вылета студентки были на вечеринке, где перебрали с алкоголем. И когда уже в самолете Джулия попросила у бортпроводника парацетамол от головной боли, всех охватила паника. Британки уверяли экипаж и пассажиров, что у них просто похмелье, однако на Джулию одели маску и пересадили всех как можно дальше. 

“В самолете я чувствовала себя, как в сериале “Ходячие мертвецы”, – признается студентка.

Каждые 30 минут девушке измеряли температуру, которая оказалась под 40 градусов. Уже по прилете в Лондон выяснилось, что коронавируса у британки нет, а причиной жара могла быть сделанная в Сингапуре татуировка. 

Напомним, вчера Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Как сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, китайский вирус обнаружили в крови у жителя Черновицкой области. Ранее инфицированный путешествовал по Италии вместе с супругой, и по возвращению в Украину прошел температурный контроль, который не показал никаких отклонений от нормы. Уже дома у мужчины появились легкие симптомы, и он обратился к семейному врачу, после чего находился  в самоизоляции. 29 февраля, по словам Ляшко, у пациента уже появились симптомы, в связи с которыми пришлось вызывать скорую.


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Источник: comments.ua
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