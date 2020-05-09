ТОП-10 рукопожатий, которые круто перевернули ход истории

Не каждое рукопожатие известных политических деятелей становится выдающимся. А вот снимки рукопожатия на саммите Ким Чен Ына и Дональда Трампа, когда впервые встретились лидеры Северной Кореи и США, облетели весь мир. ТОП-10 выдающихся в ходе всемирной истории рукопожатий опубликовала BBC.

Так, одно из таких рукопожатий, что ознаменовало поворотный момент в истории, произошло во время встречи 22 сентября 1938 года британского премьер-министра Невилла Чемберлена и немецкого диктатора Адольфа Гитлера. Произошло это в отеле Годесберг неподалеку от немецкого города Бонн. Тогда они обсудили немецкую оккупацию Судет (часть территории которых тогда входила в состав Чехословакии), и Чемберлен вернулся в Британию в полной уверенности о достижении мира. Но прошел год – и началась Вторая мировая война.

Не менее знаковым стал обмен рукопожатий 23 июля 1945 года между президентом США Гарри Трумэном с британским премьером Уинстоном Черчиллем и советским диктатором Иосифом Сталиным. Речь идет о Потсдамской конференции.

А вот 2 июля 1964 года в историю вошло рукопожатие президента США Линдона Джонсона и доктора Мартина Лютера Кинга. Момент засняли во время подписания закона о гражданских правах в Белом доме, Вашингтон.

Историческим стал и момент, когда 21 февраля 1972 года лидер коммунистического Китая председатель ЦК КП Мао Цзэдун пожимает руку в Пекине президенту США Ричарду Никсону. Ведь встреча лидеров произошла через 23 года после разрыва отношений между двумя государствами.

Как символ будущего окончания холодной войны стало рукопожатие в ноябре 1985 года председателя президиума Верховного совета СССР Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. Это состоялось в Женеве, Швейцария.

Вошла в подборку и фотография от 4 июля 1990 года. На ней премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер пожала руку президенту Африканского национального конгресса Нельсону Манделе на ступеньках своей резиденции в Лондоне. До этого Тэтчер назвала объединение "типичной террористической организацией". А уже через 4 года – Нельсон становится президентом ПАР.

Не оставили без внимания и 13 сентября 1993 года. В тот день палестинский лидер Ясир Арафат и премьер-министр Израиля Ицхак Рабин пожали друг другу руки на лужайке Белого дома в Вашингтоне. В этот момент многолетние политические противники встретились для подписания "Декларации о принципах" между Израилем и Организацией освобождения Палестины.

Довольно свежее историческое рукопожатие состоялось 27 июня 2012 года. В ходе визита в Северную Ирландии королева Великобритании Елизавета II пожала руку Мартину Макгиннессу - заместителю первого министра Северной Ирландии. При этом, Макгиннесс был членом партии, которая выступала за отделение Северной Ирландии от Британии.

Еще одним важный для истории момент – 21 марта 2016 года – рукопожатие президентов США и Кубы. Так, Барак Обама и Рауль Кастро встретились во Дворце революции в Гаване. Это был первый за почти столетие визит американского президента в эту коммунистическую страну. Как известно, визит Обамы ознаменовал собой поворот в американо-кубинских отношениях, в частности – частичное снятие санкций.

Завершает подборку радостное фото, сделанное 23 июня 2016 года. На фотографии президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос пожал руку лидеру повстанческой группировки ФАРК, известного под псевдонимом Тимоченко. Ведь они подписали мирное соглашение в кубинской Гаване в присутствии президента Кубы Рауля Кастро. Окончательное перемирие – один из важнейших шагов на пути к завершению вооруженного конфликта длиной в полвека. Добавим, что этот 52-летний кризис был одной из самых длинных гражданских войн в истории Латинской Америки.

Напомним, мы публиковали подборку самых громких провалов в рекламных кампаниях всемирно популярных брендов.

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский отменил рукопожатия и ввел новую форму приветствия в Украине.

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