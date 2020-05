Самые неудачные названия международных брендов: ТОП-подборка провалов

Название бренда и девиз рекламной кампании может принести не только доход, а и убытки в случае нелепых ошибок бренд-специалистов. Вашему вниманию подборка ТОП казусов международных брендов из книги Мэта Хейга "Крупнейшие ошибки брендинга. 100 самых громких провалов в истории торговых марок".

Так, в 2009 году корпорация "Газпром" в сотрудничестве с нигерийской государственной нефтяной компанией Nigerian National Petroleum Corporation создала совместное предприятие с названием Nigaz – сокращения от Nigeria и Gazprom. Однако слово больше было похоже на строчку из песен Snoop Dogg, вызвав недоумение у мировой общественности.

А вот Chevrolet Nova не разобрались с переводом, потеряв продажи авто во всех испаноязычных странах. Дело в том, что "no va" переводится с испанского как "не едет".

Не с названием, так с упаковкой не сложилось у производителя детского питания Gerber, который начал поставлять продукцию в Центральную Африку со своей стандартной этикеткой — улыбающимся младенцем. Вот только большинство местных жителей не умеют читать, отчего местные компании помещать на этикетку изображение того, что находится внутри упаковки. Страшно представить, что подумали африканцы, увидев такой товар.

Досадный казус произошел и с производителем диетических конфет Ayds. Конфеты выпустили в 1980 году, а в 1981-м впервые описали СПИД (AIDS), который по-английски произносится точь-в-точь.

Американские авиалинии Braniff Airlines, заменив в салонах своих самолетов обычные кресла на кожаные, провели провальную рекламную кампанию в Мексике. Поскольку дословно перевели свой слоган "Летай в коже!" (Fly in Leather) на испанский: "Vuela en Cuero!", что значит – "Летай голым!"

Еще один провал едва не произошел с рекламой Chevrolet Aveo в русскоговорящих странах. Ведь в других странах компания использует название Daewoo Kalos, но, видимо, тут нашлись специалисты, которые разобрались с созвучием последнего слова.

Случались казусы и в истории бренда Coca-Cola. Выяснилось, что в тайваньском диалекте китайского языка название Coca-Cola созвучно со словосочетаниями "восковая лошадь" и "укуси головастика". И сейчас напиток для китайцев звучит как Kekoukele ("счастье во рту").

Знаменитый бренд Bacardi со своим фруктовым напитком Pavian (что по-французски означает "шик") тоже не всем понравился на международном рынке. На многих языках Pavian значит бабуин.

Еще один автогигант опозорился из-за Mazda Laputa. Потому как "La рuta" в испанском языке – так называемые "ночные бабочек".

Чудовищный казус настиг и Ford Fierа. "Фиера" — безобразная и чудовищная старуха в латиноамериканской мифологии. Так что авто не особо впечатлило рынки стран Южной Америки.

Всемирно известный бренд Pepsi однажды потерпел крах сразу на двух рынках, переведя свой ключевой девиз "Come Alive with the Pepsi Generation" ("Живи с поколением Pepsi") чересчур дословно. В немецком получилось жизнерадостное "Восстань из могилы с Pepsi", а вот в китайском — угрожающее "Pepsi достанет ваших предков из могилы".

Ранее "Комментарии" опубликовали ТОП самых безумных “медицинских” масок в мире: гигантские пауки, невесты и чудовища.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!