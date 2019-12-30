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Обмен пленными: врачи сообщили о здоровье пленных

Почти у всех диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство

сегодня, 16:44
Автор:

• Мария Чиренко

В понедельник, 30 декабря, в клиническую больницу "Феофания" доставили 64 украинца, которые накануне были освобождены из плена террористов "Л/ДНР" в рамках масштабного обмена. Об этом заявил главный врач клиники Андрей Строкань, передает "РБК-Украина".

По словам медика, все бывшие пленники находятся или в удовлетворительном состоянии, или в состоянии средней тяжести. 

"Сейчас в клинике нет ни одного человека, который нуждался бы в интенсивной терапии. Все или в удовлетворительном состоянии, либо средней степени тяжести", - сказал Строкань.

Главврач "Феофании" добавил, что абсолютное большинство поступивших нуждается в помощи стоматолога.

"Три четверти, возможно даже пять шестых пациентов нуждаются в стоматологической помощи в обязательном порядке. Практически у всех есть в разных степенях проявления посттравматического стрессового расстройства и, конечно, обострение всех хронических болезней, которые у них были до момента попадания в плен", - сказал он.

Строкань добавил, что несколько бывших пленников нуждаются в плановых операциях после дообследования.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", вчера состоялся долгожданный обмен между Украиной и так называемыми "Л/ДНР" в формате "всех на всех". Украина передала самопровозглашенным республикам 123 человек, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан

В сети появился список людей, выданных в ОРДЛО, чей обмен может быть выгоден России.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vrachi-rasskazali-sostoyanii-64-osvobozhdennyh-1577713551.html
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