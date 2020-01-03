В Украине заработала электронная трудовая книжка

На веб-портале электронных услуг пенсионный фонд запустил новый сервис, который позволяет просматривать сведения о трудовой деятельности. Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

В "Электронной трудовой книжке" будет показана информация обо всех трудовых отношениях работника по данным отчетных ведомостей работодателя. Кроме того, там можно будет узнать информацию об уплаченных страховых взносах с 1998 года.

Если же трудовая книжка будет потеряна, теперь не нужно будет тратить время на восстановление данных, потому что все они будут сохранены в электронном формате.





Как сообщало издание "Комментарии", внедрение электронных трудовых книжек должно значительно упросить отношения между работниками и работодателями. Главное, когда система заработает, украинцам больше не придется собирать кучу справок для подтверждения стажа в случае потери трудовой книжки. Кроме того, пенсии и соцвыплаты также станет проще оформлять.

Также мы писали о том, что с 2017 года правительство перешло на электронный документооборот. Объем документов, включая обращения граждан, которые обрабатывают правительственные структуры, достаточно большой.

Ежедневно свыше 3 000 документов пересылаются центральными органами власти в электронном виде.