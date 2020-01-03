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В Украине заработала электронная трудовая книжка

Украинцы могут восстановить данные с утраченной бумажной трудовой книжки

сегодня, 14:47
Автор:

• Наталья Шевченко

На веб-портале электронных услуг пенсионный фонд запустил новый сервис, который позволяет просматривать сведения о трудовой деятельности. Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

В "Электронной трудовой книжке" будет показана информация обо всех трудовых отношениях работника по данным отчетных ведомостей работодателя. Кроме того, там можно будет узнать информацию об уплаченных страховых взносах с 1998 года.

Если же трудовая книжка будет потеряна, теперь не нужно будет тратить время на восстановление данных, потому что  все они будут сохранены в электронном формате.

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Как сообщало издание "Комментарии", внедрение электронных трудовых книжек должно значительно упросить отношения между работниками и работодателями. Главное,  когда система заработает, украинцам больше не придется собирать кучу справок для подтверждения стажа в случае потери трудовой книжки. Кроме того, пенсии и соцвыплаты также станет проще оформлять.

Также мы писали о том, что с 2017 года правительство перешло на электронный документооборот. Объем документов, включая обращения граждан, которые обрабатывают правительственные структуры, достаточно большой.

Ежедневно свыше 3 000 документов пересылаются центральными органами власти в электронном виде.

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Источник: https://comments.ua/
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